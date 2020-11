Covid, Buonabitacolo: muore 83enne ospite della casa di riposo Aumentano i casi di Coronavirus a Sassano, dopo il sindaco positivi anche tre consiglieri comunali

Sale a quattro il numero delle vittime da Covid19 nella casa di riposo “Sacro Cuore” di Buonabitacolo dove, nei giorni scorsi, si era registrato un focolaio. Un anziano di 83 anni ospite della struttura e ricoverato da alcuni giorni presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, dopo esser risultato positivo al coronavirus, non ce l'ha fatta. La comunità si stringe nel dolore dell'ennesima vittima della pandemia. E' la quinta registrata in meno di 24 ore nella provincia di Salerno.

Aumenta il numero dei casi Covid anche nel comune di Sassano, dopo la notizia della positività del sindaco Domenico Rubino sono risultati affetti da coronavirus anche tre consiglieri comunali. La conferma è arrivata proprio dalla fascia tricolore che via social ha scritto alla cittadinanza: “Abbiamo già provveduto ad isolarci ognuno presso le proprie abitazioni. La situazione è sotto controllo. Si comunica che sono stati immediatamente attivati i relativi protocolli anti-Covid sanificando, tra l'altro, l'intera struttura del Municipio. Per la giornata di oggi la casa comunale resta chiusa al pubblico, ma operativa dal punto di vista amministrativo. Ringrazio tutti per gli affettuosi messaggi di solidarietà.” Il sindaco Rubino è anche il responsabile del reparto Covid dell’ Ospedale Luigi Curto di Polla.