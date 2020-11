Screening per studenti, a Salerno attivata una nuova struttura I test antigenici potranno essere effettuati presso l'Usca di via Allende

La riapertura delle scuole, come affermato dallo stesso governatore Vincenzo De Luca, resta in bilico. Nel frattempo, i sindaci di numerosi comuni del Salernitano, hanno scelto di confermare la didattica a distanza, posticipando la riapertura. Molto dipenderà anche dallo screening disposto dalla Regione Campania per studenti, docenti, personale e famiglie. Proprio per rendere più rapido il servizio, l'Asl di Salerno ha attivato una nuova struttura per i tamponi antigenici. Da oggi (sabato 21 novembre) il personale scolastico, gli alunni e i genitori conviventi potranno effettuare il test presso l'Usca di Salerno (piscina comunale "Vigor" di via S.Allende). La struttura è attiva tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18, e resterà aperta fino all'esaurimento delle prenotazioni.