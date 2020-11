«Tecnici, biologi ed infermieri: non dimentichiamoli» Salerno, l'appello della Fp Cgil per queste categorie professionali impegnate contro il Covid

La Fp Cgil Salerno accende i riflettori sul lavoro svolto in questi mesi di pandemia dai tecnici dei laboratori Covid dell'Asl e dell'azienda ospedaliera che, ogni giorno, analizzando centinaia di tamponi per assicurare in tempi rapidi gli esiti ai cittadini.

«Tecnici, biologi ed infermieri, precari e non che ogni giorno, con ritmi infernali, sostengono la difficile macchina del tracciamento, utile a certificare la presenza o meno del virus. Una prima linea dimenticata, che necessita di un lavoro di attenzione e di grande professionalità, a partire dall’accettazione dei tamponi, agli inserimenti in anagrafica, passando per l’estrazione del materiale genetico, l’amplificazione e la lettura in real time e la conseguente validazione del risultato con relativa refertazione finale», il riconoscimento dei rappresentanti sindacali.

«Bisogna restituire a questi professionisti - sostiene la Fp Cgil Salerno - la giusta valorizzazione, prevedendo inoltre nuove assunzioni per il potenziamento dei servizi a loro affidati, e partendo dalla fondamentale necessità di proroga dei contratti per i lavoratori precari in essere, consentendo loro una futura stabilizzazione».