"Il Covid esiste e fa davvero male" Il racconto di Pierpaolo Il giornalista salernitano ricoverato in terapia subintensiva. Facchinetti condivide la sua storia

"Il Covid esiste e fa molto male" sono le parole di Pierpaolo Fasano, giornalista salernitano ricoverato in terapia subintensiva all'ospedale di Loreto Mare di Napoli. Pierpaolo, 34 anni, ha scelto di condividere via social la sua storia anche per rispondere ai tanti negazionisti e a chi minimizza la pericolosità del virus. Il suo racconto è stato ripreso anche dal noto cantante Francesco Facchinetti.

"Per tutti i negazionisti - scrive Facchinetti sul suo profilo ufficiale - questa è la storia di Pierpaolo Fasano: un trentenne con cui ho avuto la fortuna di lavorare diversi anni. È un ragazzo in salute e non ha patologie pregresse ma purtroppo ha contratto il CoronaVirus. Che le sue parole siano di monito a tutte le persone che ancora ignorano quello che sta accadendo."

17/11/20 dalla pagina Facebook di Pierpaolo Fasano

Il covid ha colpito anche me. Purtroppo sono sintomatico. Questo virus ti annienta, ti priva di tutte le forze, ti fa sentire uno straccio. Febbre alta fino a 40 come se fossi in un forno, tosse continua, crampi allo stomaco, nausea, spossatezza, stanchezza, mancanza di gusto e olfatto. Il covid è un virus subdolo e cattivo, non solo per le conseguenze fisiche, ma anche per quelle psicologiche. Vivi nella perenne paura di averlo potuto trasmettere anche ad altri e non riusciresti mai a perdonartelo. Spero di stare meglio nei prossimi giorni. Ho scritto questo breve post, con le poche forze che ho, soprattutto per sensibilizzare i negazionisti o chi sminuisce. Il covid-19 esiste.

19/11/20 dalla pagina Facebook di Pierpaolo Fasano

Si continua a combattere. Sono arrivato all'ospedale Loreto Mare di Napoli alle 3 della scorsa notte dopo un viaggio che definire "tribolato" sarebbe un eufemismo. Ce la sto mettendo tutta per cacciare via dal mio corpo questo maledetto virus. Grazie a tutti voi per l'affetto che mi fa commuovere ogni giorno. Purtroppo le mie condizioni di salute non mi permettono di potervi rispondere come si converrebbe. Pubblico questa ulteriore foto, ancora una volta, per smuovere le coscienze dei tanti negazionisti che ancora aprono bocca. Il covid-19 esiste e fa molto male.

20/11/20 dalla pagina Facebook di Pierpaolo Fasano

Dalla scorsa notte sono in subintensiva. Sto meglio dopo essere collassato, ora ho ripreso a respirare e anche a mangiare. Un medico e un'infermiera mi hanno salvato la vita. Passerò 48 ore sigillato in questo tubo di plastica che emette suoni elevatissimi. Sembro un gommista che gonfia pneumatici nel pieno di forti ondate di vento... Spero di stare bene dopo essere uscito da qui e di non approdare anche allo step successivo.

Davanti ai miei occhi c'è il corridoio delle intensive e da stanotte ho visto già due persone lasciarci come se fosse normale così. Impacchettati e caricati su un furgone. Non riesco a rispondere alle migliaia di messaggi che sto ricevendo e vi chiedo scusa. Non posso affaticarmi. Vi voglio bene Il covid-19 esiste.