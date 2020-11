Sala Abbagnano, sindaco incontra comitato di quartiere Insieme all'assessore De Maio e all'onorevole De Luca per prendere atto di alcune criticità

Questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è recato a Sala Abbagnano per valutare alcune segnalazioni indicate e sollecitate dal Comitato di quartiere. Insieme all'Onorevole De Luca e all'Assessore De Maio, invitati dal Presidente del Comitato Antonio Ilardi, ha preso atto di una serie di situazioni problematiche da seguire sul territorio e di alcune proposte che migliorino la vivibilità dell’area. In questi giorni il primo cittadino si attiverà, con gli uffici tecnici, per verificarne la concreta fattibilità.