Salerno, lavori di manutenzione sul lungomare Trieste Sopralluogo del sindaco Napoli |FOTO E VIDEO

Sono in corso i lavori di manutenzione del lungomare Trieste a Salerno. Gli interventi in atto riguardano la tinteggiatura delle parti in ferro, compresi cestini gettacarte, e delle superfici in legno. Stamattina sopralluogo del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per controllare i lavori.