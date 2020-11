Realizzata una sala accoglienza e ascolto per le fasce deboli E' nel comando provinciale dei carabinieri di Salerno, il 25 novembre sarà illuminata di arancione

Il comando provinciale dei carabinieri di Salerno, grazie al contributo del Rotary Club Salerno Duomo, di Confindustria Salerno, di Ikea Italia, e di imprese che operano nel settore delle intercettazioni ha realizzato, nella sua sede di via Mauri 99, una sala di accoglienza e ascolto delle fasce deboli, per ricevere nella massima riservatezza le vittime di reati di genere.

Lo spazio avrebbe dovuto essere inaugurato in concomitanza della giornata mondiale anti violenza ma a causa delle misure per il contrasto della pandemia da Covid 19 la cerimonia è stata rinviata. Il prossimo 25 novembre, sposando la campagna internazionale sui diritti umani “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite l'ala del comando dove è stata realizzata la sala ascolto verrà simbolicamente illuminata di arancione.