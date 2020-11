Codice Rosso, Bilotti: "Mai più violenze come ad Olevano" La deputata del Movimento 5 Stelle chiede maggiori tutele

«Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo realizzato in questi ultimi anni e andare avanti per dare sempre nuove e maggiori tutele alle donne. Pochi mesi fa ho conosciuto Sonia Bianchi, la 34enne di Olevano sul Tusciano scampata per miracolo alla morte orribile che il compagno ha tentato di darle. Quando l’ho incontrata in ospedale aveva ancora decine di punti tra il collo e la gola, ma era già decisa a fare qualcosa per aiutare le altre donne affinché ciò che aveva dovuto subire non accadesse mai più. La sua terribile vicenda e il suo coraggio devono essere da monito e da esempio per tutti noi, e spingerci a migliorare e rendere ancora più efficaci le norme per il contrasto della violenza di genere che abbiamo dato al Paese».