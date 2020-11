Dal Ruggi dura replica a Sarno: «Dichiarazioni sconcertanti» Il direttore generale D'Amato: «Dall'avvocato numeri falsi. Si candidi dove vuole, ma ci rispetti»

«Leggiamo dichiarazioni sconcertanti dell'avvocato Michele Sarno. Lo invitiamo a non usare la politica politicante per offendere centinaia di medici, infermieri, operatori e tutto il personale della sanità salernitana». Così, in una nota, il direttore generale dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno Vincenzo D'Amato a proposito della polemica innescata dall'ex presidente della camera penale ed oggi candidato sindaco.

Il riferimento è al botta e risposta tra De Luca e Giletti sui dati della sanità. «Su quanto affermato in una trasmissione televisiva, la Regione ha già risposto dettagliatamente allo sciacallaggio delle ultime settimane, e la replica di merito è pubblicata sul sito istituzionale. Per quello che riguarda Salerno - argomenta D'Amato - è del tutto falso quanto viene affermato sul presidio del "Da Procida" e del Covid Center. Si candidi dove vuole ma rispetti il nostro personale e la verità», la stilettata indirizzata a Sarno.