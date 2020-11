Violenza sulle donne: a Salerno 2 omicidi e 59 abusi sessuali Nei primi 9 mesi del 2020 oltre 300 denunce per maltrattamenti. "Necessaria rivoluzione culturale"

25 novembre, questa la data simbolica di una battaglia quotidiana, questo il giorno in qui vengono ricordate le tante, troppe, donne vittime di violenza, fisica e psicologica, e femminicidio. Crimini atroci che continuano ad essere una piaga sociale. Sono 91 le donne uccise nei primi dieci mesi del 2020, sostanzialmente una ogni tre giorni, un lieve "miglioramento" visto che lo scorso anno erano 99 le vittime. Ad un anno dall'entrata in vigore del “Codice Rosso”, la legge che ha introdotto nuovi reati e ha perfezionato i meccanismi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, la polizia di stato fornisce un primo bilancio.

Il dato nazionale, a cui si allinea anche il focus sui dati di Salerno, vede una diminuzione dei numeri nel confronto del periodo gennaio-settembre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019. Una diminuzione, però, influenzata anche della difficoltà di denunciare del periodo del lockdown. Quest’anno, a rendere più ardua la lotta all’eliminazione della violenza di genere si è aggiunta l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19, che costringe tutti a restare in casa e a limitare il più possibile qualsiasi contatto sociale e qualsiasi spostamento al di fuori delle mura domestiche .La fascia d’età più colpita è quella che va da 31 a 44 anni, la maggior parte italiane. Anche gli autori dei reati hanno un’età compresa tra 31 e 44 anni. Nei primi 9 mesi del 2020 sono state 310 le vittime di atti persecutori in provincia di Salerno rispetto alle 319 dello scorso anno. In diminuzione anche le vittime di maltrattamenti che registrano 382 denunce rispetto alle 388 del 2019. Lieve aumento, invece, per il dato delle violenze sessuali che registra 59 vittime rispetto alle 51 del periodo gennaio-settembre del 2019. Anche per quest'anno la provincia registra due omicidi volontari.

“Il tratto comune tra queste donne? Nessuna ha portato con se oggetti frutto di esistenze significative, dai documenti scaduti fino ad un semplice rossetto. Segnali che la loro di identità era ormai stata sommersa da abusi e violenza in genere”. Queste le parole di un operatore della Casa della donna “Luna diamante”, a Cava de' Tirreni, impegnato quotidianamente ad aiutare le vittime di violenza lasciarsi alle spalle un vissuto particolarmente doloroso. Dalla data di apertura di questa struttura, sono sei le donne ed altrettanti i bambini ospitati.

Il Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana, gestito da Differenza Donna, dal 2016 ad oggi ha accolto 325 donne, di cui 88 nel 2020. Ha implementato i canali di comunicazione (messaggistica, social network e videochiamata) per offrire maggiori opportunità alle donne di poter accedere al servizio in questo periodo particolare in cui gli spostamenti devono essere ridotti.

“La violenza di genere è un crimine odioso che trova il proprio humus nella discriminazione, nella negazione della ragione e del rispetto. Una problematica di civiltà che, prima ancora di un’azione di polizia, richiede una crescita culturale. E’ una tematica complessa che rimanda ad un impegno corale. Gli esperti parlano di approccio olistico, capace di coinvolgere tutti gli attori sociali, dalle Istituzioni, alla scuola, alla famiglia”. Le parole del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli.

La campagna permanente di prevenzione “Questo non è amore”, finalizzata a fornire informazioni alle donne in situazione di rischio, è giunta alla quarta edizione. Dallo scorso lockdown la app YouPol, è stata estesa alle segnalazioni di violenza domestica. Ideata per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, l’app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato.

Il messaggio del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli

Oggi ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una infelice ricorrenza che ci troviamo a celebrare ogni anno con dati sempre più allarmanti. Non si tratta di "semplici" numeri statistici ma persone. Donne uccise soprattutto da chi prometteva amore. Compagni, mariti, padri sono quelli che più di altri si macchiano di atroci delitti. La politica serva a mettere in campo ogni azione possibile per aiutare queste donne, prima che sia troppo tardi.

Alle donne, a queste vittime innocenti, dico: denunciate, ribellatevi, perché non siete sole. Nessuno vi lascerà sole. Esistono i centri antiviolenza, le forze dell'ordine, che vi supporteranno nella vostra battaglia verso la libertà. Fatelo, prima che sia troppo tardi.



Il messaggio del presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese

“È assurdo notare come il Covid-19 abbia ucciso con modalità diverse - dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese - infatti, purtroppo, il lockdown ha inciso sulla violenza familiare perché la convivenza forzata è diventata un “acceleratore”; del femminicidio. Nel trimestre del DPCM “Chiudi Italia”, cioè tra marzo e giugno, ben 21 delle 26 vittime di femminicidio in famiglia convivevano con il proprio assassino. In sostanza nei primi dieci mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo 2019, il numero dei femminicidi familiari con vittime conviventi sale a 54, contro 49 dell’anno precedente (+10,2%), mentre scende da 36 a 26 quello delle vittime non conviventi nel 2020 (-27,8%). In pratica durante il lockdown in 4 casi su 5 il killer è il convivente.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l';eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Onu con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. Adottata dall'Assemblea Generale, parla di violenza contro le donne come di “uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”. Mi colpisce leggere che tutta la violenza di genere in Italia non accenna a diminuire. Quindi non solo femminicidi, ma anche stalking, violenze sessuali, abusi, maltrattamenti, reati spesso commessi in ambito familiare, prevalentemente all';interno di una relazione di coppia. La violenza nasce in ambito domestico. Chi compie questi reati sono uomini compagni o ex, padri, fratelli, all’interno quindi di un nucleo familiare che non è in grado di rispettare e tutelare la figura femminile. Violenza e patriarcato oggi sono inaccettabili. È necessaria una rivoluzione culturale che promuova ovunque relazioni non discriminatorie e rispetto delle differenze di genere. Sono profondamente convinto - conclude Strianese - che azzerare la violenza contro le donne sia una battaglia culturale prioritaria per tutti noi. La salvaguardia di pari diritti umani e civili e quindi dell’autodeterminazione femminile, la tutela della sicurezza e della serenità di tutte le donne, deve essere un baluardo di civiltà imprescindibile. Noi che abbiamo incarichi politici, ancora di più abbiamo la responsabilità di costruire nuovi modelli culturali, di fare scelte che orientino il cambiamento, con urgenza. Se non partiamo da questo non potremo mai considerarci civili.”

Le iniziative in provincia di Salerno

All'ospedale Ruggi di Salerno, in occasione della giornata nazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, è stata pitturata una panchina di rosso, colore simbolo della lotta. Un simbolo, un monito che possa ricordare non solo oggi, ma ogni giorno, di combattere una battaglia ancora purtroppo attuale. Presente anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", Vincenzo D'Amato.

Il comune di Baronissi ha organizzato un'iniziativa social per riflettere e sensibilizzare sul grave fenomeno. Sulla pagina facebook e sul portale del comune è stato lanciato un video spot ideato dalla Commissione Pari Opportunità e realizzato in collaborazione con l’associazione Irno Comix, cn l'asuspicio che possa avere ampia diffusione e far riflettere. Il video è il primo di una serie di iniziative, tra queste in programma anche l'illuminazione di rosso del monumento d'arte contemporanea "Saturno" colore simbolo di questa lotta.

A Pontecagnano è stato realizzato un video si sensibilizzazione, pubblicato poi sulla pagina ufficiale dell'amministrazione comunale. Anche il primo cittadino Giuseppe Lanzara ha preso parte alla realizzazione del video. Inoltre, nella serata di ieri, l'amministrazione si è riuniuta ai piedi del municipio per una manifestazione in ricordo delle vittime di violenza.