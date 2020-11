Abbandono rifiuti nel centro storico: sopralluogo del sindaco L'amministrazione metterà in campo misure per garantire il decoro delle strade

Questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all'assessore all'Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno, la consigliera Sara Petrone e ai responsabili dei servizi di spazzamento e raccolta di Salerno Pulita, hanno effettuato, su istanza di cittadini del comitato Salerno Mia, un sopralluogo nel centro storico ed in particolare in Piazza Sedile del Campo, via Porta Rateprandi e Gradoni della Lama, per discutere delle problematiche che interessano il quartiere e nello specifico quelle legate all'abbandono indiscriminato di rifiuti.

L'amministrazione, da tempo impegnata nelle operazioni di contrasto a tale fenomeno, d'intesa con i rappresentanti del comitato, metterà in campo ogni misura volta a garantire il decoro nelle strade del cuore storico della città, anche in virtù della riorganizzazione dei servizi in capo a Salerno Pulita e alla nuova strumentazione in possesso della società stessa.