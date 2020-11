Salerno, asta pubblica per la vendita di immobili L'apertura delle offerte il 26 novembre

E' stata stabilita per il 26 novembre l'aperuta delle offerte per l'asta pubblica della vendita di immobili. Questa la decisione del Comune di Salerno, in ossequio a quanto previsto dall'ordinanza sindacale prot. 165468 del 15 ottobre 2020. La procedura pubblica di apertura delle offerte si terrà presso la sede dell'Ufficio Patrimonio in Via Eliodoro Lombardi, 9 (Rione Zevi), anzichè nella sede del Servizio Provveditorato in via Giuseppe Centola n. 16, come previsto nel bando, in quanto considerate più idonee ad accogliere eventuali partecipanti.

L'inizio delle operazioni è fissato, a parziale modifica di quello riportato nel bando, alle ore 10:30 del giorno 26 novembre.