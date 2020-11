Lutto a Buonabitacolo: muore carabiniere 35enne A perdere la vita l'appuntato Scelto Luca Ferraiuolo

A lutto la comunità di Buonabitacolo e la Compagnia dei carabinieri di Sala Consilina per la morte dell’Appuntato Scelto Luca Ferraiuolo. Il 35enne, originario di Chiaromonte, in provincia di Potenza, ha lottato contro un male che non gli ha lasciato scampo. Era in servizio dal 2015 presso la Stazione di Buonabitacolo.

Quanti lo hanno conosciuto lo ricordano con grande affetto, anche la fascia tricolore del comune salernitano Giancarlo Guercio ha espresso il suo cordoglio.

“Il Sindaco, l'Amministrazione comunale, i dipendenti e la cittadinanza di Buonabitacolo partecipano addolorati alla prematura scomparsa dell'Appuntato Scelto Luca Ferraiuolo.

Esprimendo profonda vicinanza alla Famiglia, al Capitano Cristinziano, al Comandante Mirabello e a tutti i Carabinieri della Caserma di Buonabitacolo in questo momento di sconforto, ricordando la gentilezza e la dedizione con cui l'Appuntato Ferraiuolo ha servito l'Arma, la Costituzione e i cittadini” scrive il sindaco Guercio.