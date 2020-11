Lavori in via Angrisani, nuova sospensione idrica a Salerno Tre vie della zona orientale senz'acqua per quattro ore, ecco dove e quando

Salerno Sistemi S.p.A. comunica che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Angrisani, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Venerdì 27 novembre dalle ore 14 alle ore 18:30 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Angrisani, via Tusciano, via Tanagro. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.