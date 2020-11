Salerno, sindaco e assessore "incontrano" i commercianti Un tavolo virtuale insieme al presidente della Camera di Commercio per affrontare le problematiche

Sindaco e assessore incontrano in videoconferenza i commercianti salernitani e le associazioni di categoria. L'incontro web si è tenuto questo pomeriggio, convocato dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dall'assessore al Commercio Dario Loffredo. Hanno partecipato, insieme al presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, le associazioni di categoria del commercio e dell'agricoltura.

"Ho incontrato le associazioni di categoria per discutere tematiche relative al commercio. Sono tematiche che l'assessore Loffredo ha trattato già nei mesi scorsi. Abbiamo fatto un incontro generale, complessivo, affinchè ciascuno ascoltasse le ragioni degli altri. Questo tavolo sarà convocato a scadenze precise, per capire quali sono le problematiche e dare delle risposte dirette. Abbiamo dato una serie di risposte, nei limiti della nostra portata. In questi mesi abbiamo concesso spazi esterni, senza far pagare nulla. Abbiamo inserito 3 milioni di euro nel bilancio comunale per credito d'imposta per professionisti e piccole medie imprese. Faremo sempre queste iniziative, per avere sempre il polso della situazione". Ha dichiarato a margine, il sindaco Napoli.