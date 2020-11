Covid, la provincia di Salerno registra 469 nuovi contagi I dati del Ministero della Salute

Dei 2.924 nuovi contagi in Campania sono 469 i positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Salerno. Questo quanto emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute. La provincia di Salerno tocca quota 18.454 contagi complessivi da inizio pandemia. I contagi di ieri erano 339. Tra i comuni più colpiti da questa nuova ondata di contagi c'è Pagani che con gli ultimi 121 positivi registrati tra il 23 e il 26 novembre ha raggiunto quota 702 casi Covid in città. A Battipaglia sono invece 469 i positivi attivi. 430 i cittadini di Angri, invece, attualmente affetti da Coronavirus.