Corisa2, lavoratori senza stipendio: "27 persone dimenticate" Il segretario: "Lotteremo affinché abbiano il Natale che meritano"

"Lotteremo per dare un Natale dignitoso ai lavoratori in mobilità del Consorzio di Bacino Salerno 2. Agli operai erano stati assicurati due stipendi arretrati lo scorso agosto dal nuovo commissario straordinario. Per ora ne è stato liquidato solo uno nei mesi passati e sembra che il prossimo non arriverà a breve. A questo va sommato che a breve gli ammortizzatori sociali finiranno". Così Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel Salerno, commenta la vertenza dei lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2. "Questi operai sono stati dimenticati dalle istituzioni", ha detto. "Aspettavamo segnali dal commissario, dall'Ente d'Ambito e dalla prefettura di Salerno. Ma tutto è immobile e nessuno pare interessarsi dell'ennesima vertenza sindacale che porterà altre famiglie a non avere una fonte di reddito. Ancora una volta, rinnovo il mio appello affinché a queste 27 persone venga riconosciuta quella dignità che fino ad ora gli è stata negata. Lunedì partirà in ogni caso una richiesta d’incontro con il presidente e il direttore Eda. L’obiettivo è sempre il lavoro. Il quadro è preoccupante ma ci auguriamo di essere smentiti dai fatti. Gli operai devono avere il Natale che meritano".