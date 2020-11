Blitz di De Luca per controllare i lavori del ripascimento E su Piazza della Libertà: "In quest'opera c'è il sangue, la carne e la mia vita"

Blitz a sorpresa del governatore Vincenzo De Luca nella zona orientale di Salerno per visionare lo stato dei lavori del ripascimento della fascia costiera, in corso tra il Polo Nautico di Pastena e il quartiere Mercatello.

De Luca ha scambiato anche delle battute con alcuni cittadini: “Abbiamo cambiato il destino di Salerno, voi non avete idea – ha detto riferendosi anche ai lavori di Piazza della Libertà, paragonata per le dimensioni a Piazza San Pietro -. A giugno sarà tutto completato. E, allora dovrete dire ai vostri figli e nipoti che in quest’opera c’è il sangue, la carne e la vita di Vincenzo De Luca” ha concluso il governatore.