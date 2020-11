Salerno, scuole chiuse fino al 7 dicembre: arriva l'ordinanza Il sindaco: "Il provvedimento nasce da una valutazione oggettiva dell'andamento pandemico"

Resteranno chiusi fino al 7 dicembre gli asili nido, scuole d'infanzia e le prime classi della scuola primaria del comune di Salerno. Questo il nuovo provvedimento firmato dal sindaco Vincenzo Napoli. "Il provvedimento, come tutti quelli già assunti e quelli futuri, nasce da una valutazione oggettiva dell'andamento pandemico." Spiega la fascia tricolore. La decisione è stata assunta al fine di uniformare la data di ripresa della scuola in presenza a quella disposta con ordinanza regionale.

"La determinazione è altresì dovuta - spiega il primo cittadino - alla necessità di procedere alla compiuta valutazione dell'attività di monitoraggio dei dati di contesto, a garanzia della tutela della salute di alunni, personale scolastico e parascolastico. Il Comune di Salerno è impegnato per consentire quanto prima il ritorno in aula. Sarà intensificata in tale prospettiva l'attività di monitoraggio sanitario e la collaborazione con i dirigenti scolastici che, fin da subito, hanno dimostrato, unitamente al personale docente ed ata, grande disponibilità ed abnegazione per contribuire a superare tutte le problematiche logistiche ed organizzative causate dal Covid-19 e garantire il rientro in sicurezza."