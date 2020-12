Covid: ancora una vittima ad Angri, due ad Eboli A lutto anche le comunità di Sala Consilina e Sarno. Lieve aumento di contagi in provincia

Una triste lista che continua ad allungarsi. Salgono a quattro le vittime Covid del comune di Angri. Non ce l'ha fatta un un uomo risultato positivo al virus nelle scorse settimane. Il suo decesso è stato reso noto dal sindaco Cosimo Ferraioli nella tarda serata di ieri, l'uomo è venuto a mancare alcuni giorni fa: "Costernato dalla notizia ricevuta, devo comunicarvi un altro decesso causa covid-19 di un altro dei nostri concittadini che ci ha lasciati nei giorni scorsi. Alla famiglia del caro concittadino venuto a mancare porgo le condoglianze di tutta la città di Angri." Il cordoglio della fascia tricolore. Sono 4 i nuovi positivi nel comune, 15 guariti, per un totale di 444 casi Covid attualmente attivi.

Sale a 18 il triste bilancio dei cittadini di Eboli deceduti dall’inizio della pandemia. Il comune piange altre due vittime del virus, tra cui un uomo di 82 anni, ricoverato nel reparto di terapia sub intensiva al “Ruggi D’Aragona” di Salerno. "In segno di cordoglio sono issate a mezz’asta le bandiere del Municipio. Sono 32 i cittadini ufficialmente guariti nel comune, 16 i nuovi positivi." Comunica il sindaco f.f Luca Sgroia. Scende a 394 il numero complessivo dei casi Covid ad Eboli.

Lutto anche a Sala Consilina dove è venuto a mancare un uomo di 92 anni. "Nonno Nicodemo", come veniva chiamato, era stato sottoposto a tampone nei giorni scorsi, ma è morto prima dell’arrivo dell’esito dell’esame, che è risultato positivo. L'intera amministrazione comunale ha espresso vicinanza alla famiglia: "Ciao nonno Nicodemo, la tua forza, la tua gioia e la tua dedizione a lavoro sono state esempio per la tua famiglia e la nostra comunità. Ricorderemo sempre il tuo sorriso, che la terra ti sia lieve."

Ancora una vittima nel comune di Sarno. Non ce l’ha fatta un uomo, risultato positivo al Covid19 alcune settimane fa e ricoverato all’ospedale di Sarno. "Le nostre più sentite condoglianze e la nostra totale vicinanza ai familiari." Ha scritto l'amministrazione comunale. Sono 368 le persone attualmente positive nel comune, 6 delle quali ospedalizzate.

Lieve aumento di nuovi casi in provincia. Sono 346 i contagi Covid registrati ieri nel Salernitano, questo il dato fornito dal ministero della salute. Cinque tamponi su 60 esaminati sono risultati positivi a Montecorvino Rovella, per un totale di 62 casi in città. 16 guariti e 13 nuovi positivi a Mercato San Severino dove, ad aver contratto il virus è anche l'assessore Erminio Della Corte. Verrà effettuata quindi una sanificazione straordinaria dell'intero edificio di Palazzo Vanvitelli, pertanto gli uffici comunali oggi, 1 dicembre, chiuderanno alle ore 12. Quattro nuovi casi di positività al Covid-19 ad Agropoli e anche 5 guarigioni, gli attuali positivi sono 52. Un nuovo contagio e 7 guarigioni a Fisciano.