Lavori in Piazza Alario: richiesto consiglio comunale urgente "Il sindaco di Salerno sospenda immediatamente il cantiere e venga a discuterne in aula"

Piazza Alario: la querelle continua. I lavori di risistemazione dell'antico scorcio caratteristico del centro storico di Salerno stanno mettendo nuovamente “in crisi” la maggioranza politica che sostiene l’amministrazione del Vincenzo Napoli. Il progetto di riqualificazione prevede la creazione di un nuovo parco giochi nell’area. Una modifica strutturale dell’attuale assetto urbanistico contro la quale già da tempo si sono schierati cittadini privati, associazioni di quartiere e comitati, primo tra tutti "Salviamo Piazza Alario".

Dopo la protesta di ieri da parte degli epsonenti del gruppo civico, che hanno scelto di incatenarsi alla centrale fontana dell'area verde per "fermare" l'avvio dei lavori, ora a contrapporsi all’avvio del cantiere sono ben dodici consiglieri comunali di Salerno che – in modo trasversale, da sinistra a destra – chiedono l’immediata sospensione del progetto e la convocazione di un consiglio comunale monotematico urgente per discutere della sorte dei giardini di Piazza Alario.

Nel pomeriggio di oggi è stata infatti protocollata la richiesta ufficiale indirizzata al primo cittadino ed al presidente del consiglio comunale Alessandro Ferrara, a firma dei consiglieri Antonio Cammarota (La nostra libertà), Roberto Celano (Forza Italia), Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo e Corrado Naddeo (Azione), Gianpaolo Lambiase (Salerno di tutti), Nico Mazzeo e Donato Pessolano (Italia Viva), Ciro Russomando (Attiva Salerno), Pietro Stasi (Moderati) e Giuseppe Ventura (Davvero Verdi).

“E’ doveroso che il primo cittadino di Salerno – affermano i dodici consiglieri firmatari – venga a discutere in aula del progetto di risistemazione della storica piazza del centro storico, non prima di aver provveduto a sospendere in autotutela le attività del cantiere”.