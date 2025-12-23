Tra storia e creatività: nasce il "Museo della sciarpa Salernitana", i dettagli L’Associazione Culturale 19 Giugno 1919 e la Curva Sud Siberiano presentano una mostra speciale

"La Storia appartiene a chi conosce il proprio passato". Un invito forte, chiaro, aperto a tutti. Il periodo natalizio per i tifosi della Salernitana avrà un nuovo posto del cuore. Nasce il “Museo della sciarpa Salernitana”, un’iniziativa voluta dall’Associazione Culturale 19 Giugno 1919 e dalla Curva Sud Siberiano per celebrare i primi 50 anni del movimento ultras salernitano attraverso un percorso espositivo e interattivo unico nel suo genere, curato da Marcello Santoro. Sabato 27 dicembre (dalle ore 16:30 con l’inaugurazione alle ore 22:00), domenica 28 dicembre (dalle ore 10:00 alle ore 22:00) e lunedì 29 dicembre (dalle ore 10:00 alle ore 18:00), i locali del Dopolavoro Ferroviario di Salerno in Via Dalmazia si trasformeranno nel cuore pulsante del tifo granata.

L’idea tra storia e multimedialità

Il fulcro dell'evento sarà l'esposizione di circa 500 sciarpe storiche, simboli di decenni di appartenenza e amore per la Salernitana. L'esperienza sarà arricchita da una postazione multimediale dedicata: un punto informativo dove i visitatori potranno scoprire curiosità, aneddoti inediti del panorama ultras granata e approfondire il processo tecnico e artistico dietro la creazione di una sciarpa ultras. Inoltre sarà istiuito Il Muretto della Salernitanità: uno spazio dedicato a chi vuol esprimere le proprie emozioni attraverso il racconto legato alla propria sciarpa su appositi foglietti da attaccare.

Laboratori e solidarietà

Grande attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni per tramandare l'identità sportiva della città attraverso il gioco e la creatività. Previsto un laboratorio creativo, uno spazio dedicato alle nuove generazioni dove i bambini potranno esprimere la loro passione, legando creatività e appartenenza. E non mancherà la solita grande attenzione per la solidarietà: l’evento, rigorosamente ad ingresso gratuito, conferma il suo cuore solidale grazie alla presenza di Telethon e alla Lotteria della Curva Sud, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.