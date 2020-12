IlluminiAMO Salerno: raccolti 3585 euro per il Ruggi L'asta di beneficenza andata a buon fine a favore di Open

Tremilacinquecento ottantacinque euro. Con l’asta on line più veloce di sempre, condotta da Pippo Pelo, ideatore di IlluminiAMO Salerno, la città ha partecipato entusiasta all’appuntamento benefico TendiAMOlaMano a favore di OPEN.

Dalle 18 alle 21 di ieri migliaia i salernitani che si sono collegati via social per partecipare all’asta on line realizzata anche con il supporto del team di Inspire - heart&communication, l’area comunicazione del Consorzio ISMESS: letteralmente a ruba le 100 magliette realizzate da Op2Gadget.

La base per ogni shirt era di 15 euro, ma tra i partecipanti c’è stato anche chi ha voluto donare 300 euro. Il ricavato, che si aggiunge alla cospicua somma di 500 euro messa a disposizione da SARA Assicurazioni, andrà ad OPEN, la onlus che da anni si adopera nel supportare le famiglie di bambini con difficoltà sostenendo la ricerca sui tumori solidi infantili. L’obiettivo sarà dotare il reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona di una lavatrice, un’asciugatrice e un set di scalda biberon da mettere a disposizione dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, impossibilitati a tornare a casa a causa del Covid-19.

L’entusiasmo è talmente tanto che i salernitani continuano a chiedere le shirt di IlluminiAMO. Per questo i ragazzi che l’hanno realizzata hanno deciso di produrne di nuove e di venderle sempre con lo stesso scopo e a favore della stessa onlus. Ora non rimane che attendere l’accensione dei balconi in programma come già annunciato più volte l’8 dicembre. Quel giorno Pippo Pelo avvierà una diretta Facebook e tutti i cittadini potranno condividere fotografie e video dell’accensione.