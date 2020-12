Asl Salerno, addetti a logistica e pulizia verso lo sciopero Fisascat denuncia:"Personale estromesso dallo screening per il rilevamento da infezioni da Covid"

Il personale addetto all’ausiliariato, logistica e servizi di pulizia dell'ASL di Salerno verso lo sciopero. E' stato proclamato lo stato di agitazione dai segretari provinciali FISASCAT CISL Prisco Fortino e Teresa Iannaco. La diatriba si basa sulla mancata inclusione dei lavoratori delle ditte nell’ambito dei percorsi di screening per il rilevamento da infezioni da COVID-19 individuati dalla ASL per i suoi dipendenti.

Nessun tampone, insomma, per il personale di logistica e pulizia. Una condizione di "mancata sicurezza sul lavoro" che, a parere del sindacato è dovuta "solo a una questione di impegno economico sui costi degli esami e su chi tale onere deve gravare. In tutto questo i lavoratori vogliono sicurezza poiché il mancato rispetto delle norme e dei percorsi può gravemente minare la salute degli addetti, ma soprattutto degli utenti e di tutta la popolazione."

"Spiace dover sottolineare - Si legge nel comunicato a firma FISASCAT - che l’assenza del manager Iervolino in questi giorni si è fatta sentire anche in considerazione che la sua provata esperienza di Direttore Sanitario avrebbe certamente evitato la maggior parte degli incidenti di percorso che abbiamo dovuto constatare. I lavoratori chiedono pari dignità e di essere inseriti nei percorsi di prevenzione come tutti gli altri dipendenti dell’ente, anche alla luce del fatto che operano gomito a gomito con gli stessi e quindi sottoposti agli stessi rischi per sé stessi e per gli altri. Chiediamo al Direttore Generale di intervenire sulla questione. D’altra parte è un medico e a tratti quando si parla con i dirigenti aziendali dell’ASL sembra essere anche l’unico."

Un'attività di screening necessaria al fine di individuare eventuali contagi e scongiurare la nascita di eventuali focolai. I lavoratori "Devono essere messi in una condizione lavorativa di assoluta sicurezza sia per la committenza che per i propri cari. - Sottolineano dal sindacato, concludendo - se non ci sarà una soluzione celere alla questione gli operatori saranno costretti a non poter accedere ai reparti."