Salerno: lavoratori partite iva scendono in piazza La richiesta: "Ristori immediati, blocco utenze, sostegno a neo-imprese, sostegno sociale"

Ancora un altro sciopero per chiedere aiuti concreti economici durante l'epidemia in corso. A scendere in piazza domani, venerdì 4 dicembre, dalle ore 11, saranno i lavoratori di partite iva, cittadini, ristoratori, e altri lavoratori di settore. Le richieste che saranno fatte a gran voce in piazza Amendola, riguardano i ristori immediati, il blocco delle utenze, il sostegno alle neo-imprese e sostegno sociale ai cittadini.

Gli organizzatori della manifestazione hanno spcificato che l'incontro "non è autorizzato ed è libero da ogni associazione di categoria o politica. Ogni cittadino è libero di parteciparvi. Chiediamo i quattro punti espressi in locandina derivati da consultazioni tra commercianti,cittadini e dipendenti. Dicembre è il mese nel quale l’economia generale ci permette di sopravvivere nei mesi successivi. Comprendiamo l’emergenza sanitaria infatti i nostri punti chiedono aiuti economici e sociali in egual misura alle perdite che subiremo questo Mese. Ci hanno tolto il diritto al lavoro ma sopratutto il diritto a sperare in un futuro migliore per le nostre famiglie".