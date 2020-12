La campana di Casa Manzo ridotta a discarica: è protesta La segnalazione dei residenti: l'inciviltà di pochi danneggia il decoro della zona

E' uno spettacolo poco edificante, non esclusivo della zona purtroppo perché molti scambiano le campane di raccolta del vetro come discariche a cielo aperto. Ma è comunque un pugno nell'occhio in uno dei quartieri residenziali più belli di Salerno.

A Giovi Casa Manzo i residenti hanno segnalato lo stato di degrado in cui versa l'area ospita la struttura per il riciclo del vetro. Da un po' infatti c'è chi ha lasciato svariati rifiuti, incurante del decoro e del rispetto di se stesso, prima che dell'ambiente.

Di qui il disappunto dei residenti, stanchi di assistere a scene come quelle immortalate nelle foto scattate questa mattina, con i rifiuti accatastati a far mostra di sé, sollevando la protesta di chi abita a Giovi Casa Manzo.