Lavori in Piazza Alario, sopralluogo della Soprintendenza Sarà installata una recisione, alberi risparmiati e garantita la tutela della storica piazza

Nonostante le critiche e le manifestazioni, proseguono i lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale di Piazza Alario a Salerno votati dal Consiglio Comunale nel Piano delle Opere Pubbliche ed approvati dalla Soprintendenza. Nella giornata di ieri, il direttore del settore mobilità urbana trasporti e manutenzione, il direttore dei lavori, il RUP e gli incaricati della Soprintendenza hanno svolto il primo dei sopralluoghi in cantiere, previsti e concordati fin dal principio, per una valutazione attenta dello svolgimento dei lavori.

"Si sono verificati concordemente, con particolare riguardo, alcuni elementi essenziali: la pavimentazione dell’intera area sarà uniforme e coerente con quella attuale; sarà assicurata l’attuale configurazione delle aiuole; sarà salvaguardato il patrimonio arboreo anche con una scrupolosa valutazione fitologica; sarà installata una elegante e non impattante recinzione di sicurezza in grado di preservare la Piazza Alario ed i suoi fruitori da atti vandalici e scorribande di motorini; saranno posizionate altresì alcune giostrine per consentire la fruizione del sito anche ai più piccini; sarà garantita la tutela e valorizzazione del genius loci della piazza, ricorrendo anche all'eventuale supporto di un architetto paesaggista e che possa prevedere la messa a dimora di essenze storiche del nostro territorio. Questi sono i fatti concreti. Dimostrano in maniera inconfutabile l’alto valore urbanistico, ambientale e paesaggistico dell’intervento su Piazza Alario che al termine dei lavori tornerà al suo splendore". Si legge in una nota dell'amministrazione comunale.