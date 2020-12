Maltempo nel Salernitano: allagamenti, strade chiuse e disagi Crolla un albero a Pellezzano, allarme a Sapri dopo l'alluvione "Uscite solo se necessario" |VIDEO

Il maltempo non si è fatto attendere e da questa notte forte vento e incessanti piogge stanno mettendo a dura prova la provincia di Salerno, già fortemente colpita nei giorni scorsi dai violenti nubifragi registrati soprattutto in Cilento. Danni e disagi sono stati registrati in vari comuni.

La bomba d’acqua che si è abbattuta sul capoluogo restituisce una città allagata, allarme anche per la violenta mareggiata che ha preso vita sul litorale cittadino. Gonfio il fiume Irno. Preoccupa la situazione a Sapri a seguito all’alluvione registrata nei giorni scorsi, in quanto le operazioni di ripristino e messa in sicurezza sono ancora in corso. Il sindaco Antonio Gentile ha raccomandato alla cittadinanza di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi di estrema necessità e di mettere al riparo beni e proprietà.

“Vi ricordo che è chiuso il cimitero comunale ed è vietato stazionare in prossimità di canali, alberi e lungomare e di intralciare i mezzi di emergenza. Abbiamo già preparato le squadre di intervento che si posizioneranno appena terminati gli eventuali fenomeni atmosferici e per segnalare ogni richiesta di intervento comunale è attivo il numero unico della Protezione Civile Città di Sapri 0973605543 fino a disattivazione del COC.” Comunica tramite la sua pagina social.

Allerta anche in altri comune del comprensorio cilentano, in particolare tra Agropoli e Capaccio dove le forte raffiche di vento hanno spezzato diversi rami e inclinato pali della luce o della linea telefonica. Ad Agropoli, inoltre, il vento ha addirittura fatto ribaltare un camion con vela pubblicitaria.

Allagamenti e disagi anche a Mercato San Severino dove la protezione civile chiede di evitare il transito sulla SP 309 per acqua e detriti su strada e di tenersi lontani dai sottopassi presenti sul territorio, (Via Faraldo e Curteri) per l’alto rischio allagamenti.

E’ allerta anche a Pellezzano dove il sindaco Morra ha disposto la chiusura ah horas del cimitero comunale. “Invito i nostri concittadini - ha detto il Primo Cittadino - a restare a casa perché le condizioni meteo di queste ore, con temporali diffusi di una certa intensità, suggeriscono di evitare imprudenze. Si consiglia di uscire di casa solo se strettamente necessario”.

Intanto, volontari della locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” monitorano costantemente l’andamento del maltempo verificando se si formano eventuali criticità sul proprio territorio. Chiusa, inoltre, la SS88 nei pressi del confine con il comune di Pellezzano. Il forte vento ha fatto crollare un grosso albero all’altezza delle Fonderie Pisano che ha invaso la carreggiata rendendo impossibile il transito. Per gli spostamenti si consiglia di imboccare il percorso alternativo lungo la SP27. Al lavoro le squadre si soccorso per ripristinare la circolazione mettere in sicurezza l’area.

Forti piogge stanno sferzando il territorio di Sarno. Il sindaco invita alla massima prudenza e a seguire le misure predisposte: Il divieto di transitare nelle aree pubbliche con presenza di alberi; Il divieto di transito sulle strade montane, il rispetto dei divieti di transito momentanei, autorizzati per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio.

“Si raccomanda a tutti i cittadini di osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario; di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; di fare attenzione a impalcature, tendoni, gazebo e alla caduta di tegole; di guidare con prudenza, specie nei tratti stradali esposti al vento; di ricordare che furgoni, mezzi telonati e caravan possono essere spostati dal vento.” Sottolinea il sindaco Canfora.

In ginocchio anche l'Agro nocerino sarnese. A Scafati è spuntato da una finestra il cartello "Benvenuti a Scafati, la piccola Venezia" dopo che un fiume d'acqua ha invaso le vie della città. L'immagine dell'ironico manifesto sta facendo il giro del web. A Pagani l'insegna di un'attività commerciale si è abbattuta su un'auto in sosta. Alberi abbattuti e disagi anche a Nocera Inferiore dove dal tetto dei prefabbricati di Montevescovado il forte vento ha fatto volare dell'asfalto in strada che ha danneggiato anche diverse vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.