Salerno"Buon compleanno mercato Campagna Amica Sant'Apollonia" Il presidente di Coldiretti Busillo:"Siamo orgogliosi di celebrare questo importante traguardo"

Festeggia il primo compleanno il Mercato Campagna Amica a Sant’Apollonia, nel cuore del centro storico di Salerno, firmato Coldiretti e Fondazione Campagna Amica. Lunedì 7 dicembre, dalle ore 8.30 alle 14.30, apertura speciale con un dono per tutti i visitatori, la pasta speciale “100% italiana” Senatore Cappelli a marchio Stagioni d’Italia. Il Mercato Campagna Amica è diventato un punto di riferimento importante per i consumatori salernitani, nella promozione della sana alimentazione, nella valorizzazione dei prodotti e del made in Salerno. I consumatori a Sant’Apollonia possono scegliere il meglio dell’agroalimentare salernitano a Km0, ricevere informazioni sulle produzioni, sulla salubrità e genuinità di ciò che si acquista e si mangia. Nei mesi scorsi si sono moltiplicati gli incontri educativi con le scolaresche – purtroppo poi sospesi per via dell’emergenza covid – e le iniziative di degustazione che hanno fatto del Mercato coperto luogo di educazione ad un’alimentazione corretta, uno spazio di sviluppo dell’agricoltura di prossimità, di promozione del cibo sano e della dieta mediterranea.

“Siamo orgogliosi di celebrare questo importante traguardo – commenta il presidente di Coldiretti Vito Busillo – con il Mercato coperto siamo riusciti a offrire un’ulteriore occasione di crescita alle nostre aziende agricole, multifunzionali e innovative, donando alla città un luogo dall’elevato valore sociale”. “Il lavoro portato avanti da Coldiretti con Fondazione Campagna Amica – sottolinea il direttore Enzo Tropiano - è entrato nel cuore di migliaia di consumatori che adesso vedono nei nostri Mercati luoghi di eccellenza non solo dove acquistare il buon cibo locale ma dove accrescere la cultura dell’alimentazione, della salute e del benessere. Il Mercato coperto a Sant’Apollonia, nonostante tutte le vicissitudini legate all’emergenza sanitaria, è stato in grado di affermarsi e di valorizzare le produzioni locali e la biodiversità regionale, portando avanti con successo la narrazione dell’agroalimentare italiano. E anche nel periodo di maggiore emergenza, ha dato vita a importanti iniziative di solidarietà sostenendo famiglie bisognose e sole, motivo per tutti di noi di grande orgoglio”.