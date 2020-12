Salerno in lutto per Mattia: «Riposa in pace piccolo angelo» Il bimbo sconfitto da una grave malattia, il cordoglio dei gruppi ultras e di tutta la città

In tanti erano scesi in campo per giocare insieme a lui la partita della vita. Ma la gara di solidarietà, purtroppo. non è bastata per salvare il piccolo Mattia, bimbo salernitano di 10 anni venuto a mancare nelle scorse ore per una grave malattia. La notizia ha sconvolto l’intera città di Salerno e, in particolare, gli ambienti del tifo granata che in estate avevano promosso un’iniziativa di solidarietà per sostenere la famiglia del piccolo e supportarla nelle cure necessarie per curare il figlio.

Il Direttivo Salerno, attraverso la sua pagina Facebook, ha voluto esprimere il proprio dolore e la propria vicinanza alla famiglia del piccolo Mattia.

CIAO MATTIA

Hai combattuto una battaglia durissima circondato dall’amore della tua splendida famiglia.

Insieme a TE abbiamo deciso di combattere una battaglia a difesa della vita. Ci abbiamo messo tutto il nostro impegno e tutto noi stessi per essere degni di essere alla tua altezza, perché da Te abbiamo ricevuto la forza, quella forza d’animo che i bambini dovrebbero riservare per giocare, correre, divertirsi.

E invece…..

Il Signore ha voluto così…

Riposa in pace Piccolo Angelo. Riposa in pace dolce Mattia. Il tuo sorriso non ci abbandonerà mai più.

Adesso sei lassù a giocare con gli Angeli

Affidiamo il nostro bacio al vento e siamo sicuri lo porterà fin lassù.

Da parte Nostra un abbraccio alla famiglia di Mattia alla quale va la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze.

DIRETTIVO SALERNO