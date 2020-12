Salerno, al via la spesa sospesa "poetica" Dall'8 dicembre il progetto che "dona un sorriso gentile a chi è meno fortunato"

"La Spesa Sospesa Poetica è un progetto in evoluzione promosso dall’Associazione Culturale no Profit Poesie Metropolitane, Associazione Rete dei Giovani per Salerno, Legambiente Campania, Lipu Onlus-Lega Italiana Protezione Uccelli- Sezione Salerno, Associazione Santangioletti, LEO Club Salerno Host, Un Mondo a colori, Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati e Salotto Gastronomico.

L’obiettivo è quello di sostenere i tanti cittadini e le famiglie salernitane che in questo momento vivono in grande difficoltà economica, attraverso una Spesa Sospesa e Poetica ovvero donare quello che si può, una parte della spesa, un pasto, una donazione diretta e ricevere in dono una poesia. Oggi più di ieri la poesia è un bene essenziale per restare umani.

Partecipare significa essere protagonisti di un progetto di responsabilità e solidarietà urbana e sociale. Essere cittadini attivi a supporto della dignità delle persone più fragili.

Il Progetto, nella prima fase pandemica di marzo, ha supportato molte realtà del territorio salernitano in difficoltà (famiglie, associazioni, case famiglia, mense e braccianti agricoli) e ora riprende il suo cammino con il Patrocinio del Comune di Salerno, grazie alla condivisione dell'Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano , al supporto della Centrale del Latte di Salerno con il “Progetto Centrale Solidale” oltre al coinvolgimento di tante realtà commerciali del territorio salernitano.