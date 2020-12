Salerno, sanità privata a lutto: addio a Leonardo Calabrese Si è spento all'età di 86 anni il patron del "Cedisa". Il cordoglio del sindaco Morra

Lutto nella sanità privata, è venuto a mancare l'avvocato Leonardo Calabrese, storico proprietario del Cedisa (Centro Diagnostico Salernitano) e della casa di cura “La Quiete” di Pellezzano. Il noto imprenditore è deceduto nella serata di ieri, all’età di 86 anni. A lutto le comunità di Salerno e Pellezzano.



"L’intera Comunità di Pellezzano è rimasta sorpresa dall’improvvisa dipartita dell’avvocato Leonardo Calabrese, patron della casa di cura “La Quiete”, situata alla frazione Capezzano. Una grave perdita per il nostro territorio, ma soprattutto per la sanità privata e per la Casa di Riposo “La Quiete” di Pellezzano. L’avvocato Calabrese era anche proprietario del Cedisa a Fratte. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale sento il dovere di porgere le più sentite condoglianze cristiane a tutta la famiglia. Condoglianze che vengono espresse anche da tutta la Comunità di Pellezzano. Così come sento il dovere di ringraziare l’avvocato Calabrese per il suo lavoro e impegno messi in campo per tenere in piedi una realtà forte e riconosciuta come quella della casa di cura “La Quiete” di Pellezzano." Il cordoglio del sindaco Francesco Morra.