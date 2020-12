Salerno, il liceo "Torquato Tasso" torna all'antico splendore Conclusi i lavori di ripristino delle facciate interne e riparazione degli infissi

Torna all'antico splendore uno dei "licei più antichi d'Italia". Sono terminati i lavori di messa in sicurezza del liceo classico Torquato Tasso di Salerno. Dopo lo stop imposto a causa del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid19, gli interventi di "ripristino delle facciate interne" erano ripresi lo scorso giugno.

“I lavori conclusi al Liceo Tasso di Salerno - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - consistevano soprattutto nel ripristino delle pareti con il rifacimento degli intonaci in corrispondenza delle facciate della corte interna e nella riparazione degli infissi con sostituzione

delle vetrate. Dopo la spicconatura degli intonaci degradati, si è provveduto al rifacimento degli intonaci nuovi.

L’intervento ammontava a 300mila euro ed è stato reso possibile grazie alla messa a disposizione da parte della Regione Campania delle economie dei mutui Cassa Depositi e Prestiti. L’onere dell’ammortamento del finanziamento, infatti, è posto a carico della Regione Campania. Grazie quindi al Presidente On. Vincenzo De Luca che attraverso i finanziamenti regionali ci permette di mettere in sicurezza molte delle nostre scuole. Ringrazio poi il Deputato, On. Piero De Luca, che ha voluto seguire personalmente fin dall’inizio tutte le fasi di questi lavori. Le attività di ripristino sono state coordinate dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica, Antonio Sagarese.

L'emergenza epidemiologica in corso ha colpito molti comparti, tra cui tutto il mondo della scuola, con problemi enormi ricaduti soprattutto sui giovani. A loro, alle loro famiglie e a tutta la comunità scolastica, formata dai dirigenti scolastici, dagli insegnanti e tutti gli operatori della scuola, va la nostra vicinanza come Provincia. Il diritto allo studio è uno dei cinque diritti fondamentali individuati dall'UE, e tutelarlo è una nostra priorità.”