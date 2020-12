IlluminiAmo Salerno: si accende anche l’Atelier Diva La nota boutique aderisce all'iniziativa e "veste" di Natale le sue vetrine su Piazza Portanova

L’Atelier Diva di Salerno partecipa all’iniziativa IlluminiAmo Salerno, accendendo le “sue” luci sulla centralissima piazza Sedile di Portanova. L’iniziativa ideata circa un mese fa dallo speaker radiofonico Pippo Pelo - allo scopo di dare "luce" alla città accendendo luminarie sui balconi e terrazzi – prende forma anche lì dove ad illuminare gli scorsi anni c’era il maestoso albero di Natale per l’iniziativa “Luci d’Artista”. Ma quest’anno “IlluminiAmo Salerno” assume un significato importante come quello della speranza. Speranza che si accende grazie alla cascata di luci posizionate proprio davanti alle vetrine dell’Atelier di Marianna Fierro che ha voluto – come sempre insieme al suo staff – dare un messaggio forte a tutti i salernitani.

“Amare questa città e i cittadini significa da parte nostra rispettare le regole, ma ancora colorare, abbellire, illuminare le anime e gli occhi, sperando di poterci riabbracciare il prima possibile – ha sottolineato la titolare dell’atelier di abiti di sposa e cerimonia – ci auguriamo che partecipando a questa iniziativa possiamo arrivare ai cuori - non solo delle nostre clienti e future spose che continueremo a seguire per le cerimonie del 2021 - ma anche di tutti i salernitani che tra shopping natalizio e qualche boccata d’aria (sempre nel rispetto delle regole anti Covid) potranno sentire l’atmosfera natalizia nonostante il periodo buio che abbiamo vissuto in questo lungo anno”.