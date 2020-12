Salerno: anche le seconde elementari tornano in classe dal 9 Il comune si allinea all'ultima ordinanza della regione Campania

A Salerno dal prossimo mercoledì 9 dicembre tornano in aula asili nido, scuole d'infanzia, le classi prime e seconde elementari. Il Comune di Salerno che già nei giorni scorsi aveva autorizzato il ritorno in classe fino alla prima elementare, si allinea alla determinazione assunta dalla Regione Campania sulla base di una oggettiva valutazione dell'andamento pandemico. Continuiamo a lavorare, con spirito di massima collaborazione ed enorme senso di responsabilità, con la Regione Campania, le autorità sanitarie ed i dirigenti scolastici per garantire il ritorno in sicurezza in aula al mondo della scuola.