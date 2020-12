Maltempo nel Salernitano: slitta ancora il rientro a scuola Diversi i comuni che hanno deciso di posticipare il rientro tra i banchi dei piccoli alunni

Slitta ancora il ritorno tra i banchi di scuola per i piccoli alunni della provincia di Salerno, e questa volta ci si mette il maltempo. Solo ieri il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva emanato una nuova ordinanza in cui permetteva il rientro in aula per gli alunni della regione, dall'asilo alla seconde elementari. Diversi sindaci dei comuni della provincia di Salerno hanno, però, deciso di aspettare il nuovo anno per la ripresa delle attività didattiche in presenza. Altri, invece, si erano allineati con la decisione del presidente De Luca e avevano programmato per domani, mercoledì 9 dicembre, il rientro a scuola. Ma neanche il tempo di preparare lo zaino che una nuova allerta meteo ha fatto slittare, ancora, il ritorno tra i banchi.

Resteranno chiuse anche domani le scuole di Nocera Inferiore. Il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche per asili nido, scuole dell'infanzia e per tutte le scuole per le quali è prevista la didattica in presenza, con divieto di avvicinamento per la popolazione a corsi d'acqua a rischio esondazione e rottura spondali. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il comune di Cava de’Tirreni che, alla luce dell’allerta diramato dalla protezione civile regionale, ha deciso, pur non rientrando tra le zone in cui è previsto un allarme rosso, di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Attività didattiche in presenza sospese anche a Sarno. Il sindaco Giuseppe Canfora, già nella giornata di ieri, aveva disposto la chiusura delle scuole fino all'11 gennaio 2021.

Si unisce al coro anche il comune di Pontecagnano Faiano. Il sindaco Giuseppe Lanzara ha firmato un'ordinanza che prevede, in vista dell'allerta meteo rossa che investirà la città domani, la chiusura di scuole, sottopassi, e cimitero. "Consiglio vivamente di evitare gli spostamenti non necessari. Ho previsto il massimo livello di vigilanza e controllo del territorio. Nelle prossime ore sarò impegnato insieme al Centro Operativo Comunale che è stato immediatamente attivato e sarà operativo tutta la nottata, unitamente alla Protezione Civile." Ha reso noto la fascia tricolore.