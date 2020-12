Salerno: Maltempo e Immacolata, bilancio nero per il commercio Vuote le vie del centro: pioggia, paura del Covid e niente luci di Natale frenano lo shopping

Niente da fare. Il maltempo è ancora nemico dei commercianti. A tre giorni dall'ingresso della Campania nella zona arancione e dalla riapertura dei negozi (non di beni di prima necessità) ci si mette anche la pioggia e l'allerta meteo a pesare sulla ripresa del commercio. Dopo una debole mattinata in cui il tempo ha regalato qualche ora “asciutta” incoraggiando, pochi, a fare un giro per i negozi, nel primo pomeriggio il violento acquazzone ha svuotato la città. Niente shopping natalizio. Il long week end dell’Immacolata ha regalato l'ennesimo bollettino nero a commercianti ed esercenti che speravano, dopo i tanti giorni di chiusura, di potersi "rifare" in questo martedì 8 dicembre. Il corso di Salerno, che di questi tempi sarebbe stato invaso da cittadini e turisti giunti da tutta la provincia anche per assistere all'accensione dell'albero di Natale in piazza Portanova, quest'anno è vuoto. La mancanza delle Luci d'Artista, il cattivo tempo e la paura del Covid-19 sono stati gli ingredienti dell'ennesimo colpo all'economia cittadina.