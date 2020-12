Il maltempo mette a dura prova il Salernitano: danni e disagi Crolla muro di contenimento a Cava. Sospesa circolazione dei treni sulla linea Battipaglia-Potenza

E' stata una difficile nottata per i tanti vigili del fuoco e volontari della protezione civile impegnati in prima linea negli interventi di messa in sicurezza e operazioni di soccorso nei territori della Salernitano, duramente colpiti dalla nuova ondata di maltempo. L'allerta meteo rossa ha messo a dura prova i comuni della provincia.

A Cava de' Tirreni, verso mezzanotte, si è reso necessario un intervento congiunto da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile comunale, Carabinieri e Polizia Municipale in via XXV Luglio nei pressi del passaggio a livello di Santa Lucia. A causa della forte ondata di maltempo è crollato un pezzo di muro di contenimento privato a confine con la sponda del torrente cavaiola, provocando il crollo di un serbatoio del gas e di un furgone.

Alta l'attenzione in Cilento, territorio già fortemente provato delle precedenti ondate di maltempo. A Santa Marina il sindaco Fortunato ha posizionato otto escavatori nelle aree più critiche e aperto il cineteatro in caso di necessità. Nel comune di Camerota l'amministrazione ha individuato i percorsi stradali più rischiosi, consigliando percorsi alternativi: “E’ fortemente sconsigliato percorrere la strada Marina - Lentiscosa (utilizzare il percorso alternativo via Monte di Luna). E’ sconsigliato utilizzare la strada Marina - Camerota (utilizzare la strada Capocanto – Marco). Sconsigliato anche l’attraversamento della zona Cala del Cefalo - Spiaggia del Mingardo. Divieto assoluto di avvicinarsi alla foce del fiume Mingardo e alla foce del vallone delle Fornaci. Resta chiusa al transito la strada provinciale 66 del Ciglioto.

A Roscigno chiuso il tratto stradale Roscigno – bivio di Corleto Monforte. Il sindaco Pino Palmieri ha invitato i cittadini a “non avventurarsi sul tratto stradale Roscigno/ Sacco… è molto pericoloso”.

Diversi disagi anche nella Valle dell'Irno con grossi rami spezzati, alberi caduti e allagamenti. A Sarno è stata emanata un'ordinanza sindacale per la sicurezza dei cittadini residenti nelle zone già oggetto di incendi e dilavamenti. Per cui è vietato transitare in aree montane, pedemontane e collinari ed è vietato sostare ai piani terra delle abitazioni.

L’allerta rossa meteorologica determina anche disagi alla circolazione.E' stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Battipaglia–Potenza. “Il provvedimento – si legge nel comunicato di Rete Ferroviaria Italiana – è conseguente all’allerta rossa diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile che, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in atto, ha innalzato l’allerta al massimo livello nelle zone attraversate dalla linea ferroviaria, soggette a dissesto idrogeologico. Per garantire la mobilità potranno essere attivati servizi sostitutivi con autobus in relazione alla percorribilità in sicurezza delle strade. Maggiori informazioni saranno disponibili nelle stazioni e sui canali informativi on line del Gruppo FS”.

L'allerta meteo rossa (massima) resterà in vigore fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 9 dicembre.