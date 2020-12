Maltempo nel Salernitano, crolla muro di confine a Pellezzano Interdetta al traffico veicolare e pedonale parte di Via Nicotera

La provincia di Salerno è da ieri nella morsa del maltempo. L'incessante pioggia ed il vento forte che si stanno abbattendo nel Salernitano hanno creato non pochi problemi. A Pellezzano si è resa necessaria la chiusura di un tratto di strada a seguito del cedimento di un muro di confine. Interdetta al traffico veicolare e pedonale parte di Via G.Nicotera in Pellezzano Capoluogo, esclusivamente nel tratto dal civico 37 al civico 39. Sul posto si sono recati agenti della Polizia Municipale, dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale, i volontari della Protezione Civile S. Maria delle Grazie e i vigili del fuoco per verificare lo stato dei luoghi. Sul posto anche il Consigliere Comunale delegato Vito Mona.

"Innanzitutto - ha detto il Sindaco, dott. Francesco Morra - nel ruolo istituzionale che mi compete, sento il dovere di porgere a nome dell'Ente, le scuse per i danni arrecati alle famiglie del posto, dove si è verificato il cedimento del muro di confine. Sono stati già incaricati geologi e funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, che nelle prossime ore si rechereanno sul luogo dell'incidente, oltre per effettuare una valutazione dei danni, anche per predisporre un piano di messa in sicurezza della zona".

"La prima cosa che vorrei sottolineare - ha aggiunto il Primo Cittadino - è che per fortuna non ci sono stati danni a persone, ma solo a cose. Inoltre, stiamo già predisponendo la procedura di stanziamento di alcuni fondi relativi alla messa in sicurezza del territorio, prevedendo di investire delle risorse per interventi di messa in sicurezza su Via G. Nicotera dove si è verificato il cedimento del muro di confine. Sono fondi che dovevano essere destinati ad altri interventi e che ora, per somma urgenza, verranno dirottati per ripristinare lo stato dei luoghi".

La momentanea interruzione di via G. Nicotera ha imposto la predisposizione del doppio senso veicolare di marcia dalla Chiesa di S.Anna fino al civico 39 e dalla SP27 fino a Piazza Genovese. I tecnici monitoreranno l'intervento di messa in sicurezza.

Danni anche a Sarno dove è crollata una vecchia casa disabitata in località Mortaro a Sarno, nel pomeriggio di ieri. Nessun danno per fortuna alle abitazioni sottostanti.

E’ attualmente in vigore sulla provincia di Salerno l’allerta meteo di livello Rosso emanata dalla Protezione civile della Regione Campania fino alle ore 23.59 di oggi. A partire dalla mezzanotte, nelle zone del salernitano dove attualmente vige l’allerta rossa, si passa all’Arancione: è stata infatti prorogata l’allerta meteo su tutto il territorio regionale di ulteriori 24 ore con una generale riduzione del livello di rischio rispetto a quello in vigore, ad eccezione della zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) dove è confermata l’allerta Arancione, ossia la stessa in vigore oggi.