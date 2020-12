Salerno, sindaco"incontra" gli albergatori:«Luci in primavera» Un meeting via web per discutere della forte penalizzazione del settore

Un incontro via web per discutere della forte penalizzazione del settore a causa della pandemia che ha, praticamente, annullato il turismo. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli "ha incontrato" gli albergatori via web. "È stato un incontro interessante, ricco di spunti e di proposte" ha commentato la fascia tricolore la riunione tenutasi oggi con l’Assessore al Commercio Dario Loffredo e i titolari delle strutture alberghiere della città.

Unanime la considerazione che l'evento Luci d'Artista abbia portato negli anni un notevole flusso turistico, anche da parte di numerosi stranieri giunti da tutto il mondo. Salerno, dunque, diventa sempre più una meta ambita e piacevole per un soggiorno breve o medio-lungo che sia. Gli albergatori hanno nuovamente sottolineato, a tal proposito, anche quanto sarebbe utile, per il rilancio del settore, organizzare l'evento in primavera, declinandolo in una chiave, ovviamente, diversa rispetto alla sua struttura originaria.

"Sono stati così recepiti gli impulsi e le proposte degli operatori ai quali, nelle prossime settimane, si tenterà di dare risposte concrete.

In questo delicato periodo, l'Amministrazione comunale ha fatto quanto era nelle sue possibilità e continuerà a farlo promuovendo occasioni di dialogo e momenti di fattiva collaborazione per gestire, tutti insieme e al meglio, questa emergenza." Ha reso noto il sindaco.