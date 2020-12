Salerno: 12 alberi e luci alle chiese per colorare il Natale Il sindaco "Illumineremo qualche angolo della nostra città per dare una speranza di futuro"

Opere luminose davanti alle chiese e dodici alberi, allestiti in collaborazione con Coldiretti, posizionati nelle maggiori piazze cittadine. In forma ridotta, ma Salerno si “vestirà” di Natale. Il sindaco Vincenzo Napoli ha fatto sapere che già dalla scorsa notte sono iniziati i primi lavori di installazione delle luci che andranno ad abbellire le tante chiese e parrocchie della città. Un segnale di speranza per “festeggiare”, in forma ridotta e meno sfarzosa, il Natale. L'amministrazione comunale, dopo le critiche arrivate nei giorni scorsi da parte di alcuni esponenti politici e cittadini, che lamentavano una città “buia”, è così corsa ai ripari. “Una scelta semplice, per guardare al futuro com maggiore ottimismo”.

“Ci siamo trovati nelle condizioni di non poter fare questo evento (Luci d'Artista) che ormai caratterizza la nostra città nello scenario nazionale ed europeo. - ha dichiarato il sindaco Napoli - Abbiamo deciso di illuminare qualche angolo della nostra città per dare una speranza di futuro. Un vicino acceso di speranza. Abbiamo scelto di addobbare le parrocchie della nostra città e comprato dodici alberi di Natale, di circa 6 metri, che allestiremo e posizioneremo nei punti nevralgici della città. Tutto questo per sottolineare che c'è una festività di cui non ci siamo dimenticati e per dare una speranza di futuro, con l'augurio che nella prossima primavera ci sia un rilancio anche dell'economia”