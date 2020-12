Rientro a scuola, Napoli: "Si ritorna in tranquillità" Domani il sindaco farà un giro delle scuole per controllare l'andamento delle attività

Nidi, asili, prime e seconde classi delle elementari, finalmente tornano a scuola. Questa mattina il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha spiegato i motivi che hanno spinto l'amministrazione comunale a rimandare ulteriormente - rispetto alle decisioni della Regione Campania - la chiusura delle scuole e il perchè riaprire oggi, giovedì 10 dicembre a seguito dell'allerta meteo di colore rosso diramata dalla Protezione Civile della Campania per l'intera giornata di ieri.

"Sono state prese delle decisione faticose. Ho fatto dalle scelte che rispondono a criteri e categorie morali, logiche e razionali. Le scuole le abbiamo tenute chiuse per un periodo superiore per fare in modo che ci fosse la massima tranquillità. Insieme ai miei colleghi, ho fatto riunioni con Asl per fare in modo che tutti gli aspetti fossero tenuti in considerazione. Quando abbiamo percepito che c'era una sufficiente tranquillità, per quanto è possibile viste le condizioni epidemiologiche nazionali, abbiamo riaperto le scuole. Purtroppo ieri sono state chiuse per un giorno per via di un'allerta meteo, annunciata come catastrofica, di colore rosso, che ci è stata comunicata nel pomeriggio. Mi sono recato in Prefettura dove ho parlavo con Prefetto e vari attori della Protezione Civile. Insieme al Coc abbiamo fatto un'analisi della situazione. Il territorio era manitorato e controllato in ampio raggio ma abbiamo ritenuto opportuno chiudere. Oggi i bambini sono tornati a scuola, domani farò un giro per verificiare come stanno andando le cose, faccio i migliori auguri ai nostri piccini". Ha dichiarato il sindaco, Napoli.