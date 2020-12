Salerno, divieto di sosta e transito in via Cappelle Inferiori In programma interventi di manutenzione straordinaria al collettore fognario

Si informa che Salerno Sistemi S.p.A. eseguirà lavori urgenti di manutenzione straordinaria al collettore fognario ubicato lungo via Cappelle Inferiori a partire dal prossimo 14 dicembre. A tal scopo a partire dalle ore 6 del 14 e fino alle 24 del 18 dicembre è istituito su Via CAPPELLE INFERIORI (tratto compreso tra il civ. 30 e il civ. 34), con Ordinanza Comunale n. 626 del 09.12.2020, il divieto di transito nonché il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli. Per effetto del suddetto provvedimento, il servizio di trasporto pubblico effettuerà il seguente itinerario: Salita San Giovanni - Traversa dei Greci - Via Vecchia Matierno - Via San Felice in Pastorano -Via Fuardo.