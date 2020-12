Cantiere Asi, Vicinanza: "opere importanti per il territorio" Il messaggio di Filca Cisl Salerno

"Per la Filca Cisl Salerno i lavori inaugurati presso la sede dell'Asi questa mattina sono opere fondamentali per sostenere lo sviluppo del territorio salernitano da noi attese da tanto tempo e che finalmente si concretizzano in cantieri". Così Giuseppe Vicinanza, dirigente della Filca Cisl Salerno commenta il cantiere inaugurato oggi in città. "Si tratta di un serio ammodernamento della zona industriale di Salerno attraverso la riqualificazione stradale, come quello previsto, per un importo che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. E' per il nostro settore, quello delle costruzioni, in una fase di forte crisi, una vera boccata di ossigeno. Riteniamo che questi interventi unitamente alla realizzazione dell'aeroporto "Salerno Costa d'Amalfi", ai lavori portuali e ad altre importanti infrastrutture già cantierizzate ed in fase di realizzazione, come le gallerie "Salerno Porta Ovest" e quelle anch'esse attese da anni, ma non ancora cantierizzate come l'ampliamento delle carreggiate sul raccordo Salerno-Avellino, rappresentino una grande opportunità per la provincia. Abbiamo la necessità che il nostro territorio sia all'avanguardia dal punto di vista infrastrutturale, per scongiurare la fuga di importanti realtà imprenditoriali già presenti ed al contempo divenire territorio attrattivo in riferimento all'insediamento di altre realtà produttive che daranno sicuramente risposte occupazionali di cui ce n'è davvero tanto bisogno nel Salernitano. Cogliamo dunque positivamente la trasformazione urbanistica che da anni sta interessando il territorio salernitano".