Salerno si prepara alle feste: arrivano gli alberi di Natale Dodici abeti di oltre sei metri posizionati nei luoghi simbolo della città |FOTO

Saranno dodici e abbelliranno i luoghi simbolo della città. Da questa mattina sono in corso di installazione e allestimento, in diverse piazze di Salerno, gli alberi di Natale che l'amministrazione comunale ha voluto acquistare, in collaborazione con Coldiretti, in vista delle festività. Addobbi, nettamente, “in forma ridotta” se si pensa alla grande kermesse di “Luci d'Artista”, che si spera possa essere programmata nella prossima primavera, ma in linea con un Natale vissuto in maniera più intima e raccolta in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. I primi abeti di oltre sei metri sono già stati immortalati nella piazza di via Posidonia a Torrione, in piazza Ferrovia e via Velia in centro. Altri saranno posizionati anche a Santa Teresa, nella piazza di Pastena, in quella di Mercatello e a Fratte. Opere luminose andranno poi ad abbellire anche le tante parrocchie e chiese presenti nel capoluogo. “Un segno di speranza per guardare al futuro con più ottimismo” aveva sottolineato il sindaco Vincenzo Napoli.