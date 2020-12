Solidarietà, Coldiretti lancia l'iniziativa "spesa sospesa" Al mercato di "Campagna amica" la possibilità di acquistare prodotti per chi ha bisogno

Coldiretti Campania, Campagna Amica e Coldiretti Giovani Impresa lanciano la nuova iniziativa “Spesa sospesa” per affrontare la crescente emergenza alimentare. A Salerno è possibile aderire all’iniziativa nel Mercato Campagna Amica a Sant’Apollonia: sabato 12 dicembre, tutti i cittadini che faranno la spesa al mercato nel centro storico di Salerno potranno donare cibo alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza tutta campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.

In questo caso si tratta però di frutta, verdura, olio, formaggi, salumi, farine e altri generi alimentari made in Salerno, di qualità e a km zero. I generi alimentari saranno consegnati alla Caritas che penserà alla distribuzione alle famiglie più bisognose. L’operazione di beneficienza sarà organizzata attraverso ceste di raccolta dei prodotti presso i banchi dei produttori che prenderanno parte all’iniziativa. Anche i produttori di Campagna Amica parteciperanno in maniera attiva all’iniziativa, donando alcuni dei loro prodotti.

«E’ una iniziativa significativa in un momento particolarmente complicato per tutti - afferma il presidente di Coldiretti Salerno, Vito Busillo -. In vista dell’ormai imminente Natale anche i nostri agricoltori non fanno mancare il loro sostegno concreto, provando ad aiutare le persone più in difficoltà. L’invito è di partecipare a questa raccolta recandosi al nostro mercato a Sant’Apollonia, dove è sempre possibile trovare prodotti di qualità, freschi di stagione e a km zero». Domenica 13 dicembre i mercati a Salerno raddoppiano: oltre a Sant’Apollonia si svolgerà regolarmente quello di Campagna Amica in piazza San Francesco, dalle ore 8 alle 14.