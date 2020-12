Chiusura Lungomare e corso pieno, Cammarota: "Demenziale" L'attacco del consigliere alla scelta del sindaco

“Impedire alle famiglie salernitane nelle belle giornate di sole invernali di poter godere in tutta sicurezza del lungomare tra i più grandi e belli d’Italia imponendo l’assembramento nelle vie cittadine è una scelta demenziale” Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “è paradossale che senza zona rossa e divieto di circolazione delle persone, si chiuda l’unico spazio libero, aperto, ampio e salutare, oltre che il più bello e caratteristico della nostra città. Una scelta folle che si ripete nonostante i ripetuti appelli alla ragionevolezza”, conclude Cammarota, “e che rende la cifra dell’arroganza del potere della peggiore amministrazione di sempre della città di Salerno”