Stop inquinamento, al via il "Festival dei diritti sociali" Salerno: oltre 40 giorni di video-lezioni, contest e campagne per il progetto di "Salute e Vita"

L’Associazione Salute e Vita dà il via al Festival dei Diritti Sociali, un maxi-evento realizzato con SODALIS CSV, Téchne ed Help – Tutela e Sostegno dei Consumatori. Lo start è previsto per mercoledì 16 dicembre, data in cui verrà lanciata ufficialmente la campagna di pubblicità progresso contro l’inquinamento ambientale, attraverso immagini e messaggi di grande impatto, che gireranno per Salerno e zone limitrofe mediante cartellonistiche applicate a cinquanta autobus di Busitalia

“L’inquinamento atmosferico causa il cancro e contribuisce alla diffusione del covid-19. Fermatelo!”, così recita il monito, seguito dall’hashtag #stopinquinamentoatmosferico, sulla grafica obbligatoriamente in bianco e nero che riempirà la città fino al 29 dicembre, accompagnata dalla foto della vistosa cicatrice di una vittima dell’inquinamento atmosferico della Valle dell’Irno. Sarà inoltre possibile fotografare l’autobus recante il cartellone, inserire la foto nella storia instagram o facebook, taggando l’Associazione Salute e Vita con l’hashtag #bussacontrolinquinamento ed essere condivisi dai canali ufficiali dell’evento!

Un esordio, questo, di grande effetto per un progetto a tutto tondo, che interessa ogni forma di diritto sociale, toccato nelle numerose videolezioni (ben quattordici!) che vedranno artisti, professionisti e tecnici del settore prestare la propria maestranza in un calendario molto ricco.

Di seguito le date:

- Mercoledì 16 dicembre: Davide Bottiglieri → La scrittura al servizio dei diritti sociali

- Venerdì 18 dicembre: Avv. Fabio Torluccio → La legge al servizio dei diritti sociali: Legge sugli ecoreati,

Dossier Ecomafia e Mare Nostrum, Reato di inquinamento ambientale

- Lunedì 21 dicembre: Erminia Pellecchia → Il giornalismo al servizio dei diritti sociali: cosa significa fare

giornalismo nel sociale, la metamorfosi del giornalismo nel corso del tempo

- Mercoledì 23 dicembre: Carmine Ruizzo → La musica al servizio dei diritti sociali

- Lunedì 28 dicembre: Luigi Di Domenico → Il cinema subordinato ai diritti sociali

- Mercoledì 30 dicembre:Avv. Fabio Torluccio → La legge al servizio dei diritti sociali: Reato di disastro

ambientale, ripristino dello stato dei luoghi, confisca

- Lunedì 4 gennaio: Lorenzo Forte → Il ruolo dell’associazionismo

- Lunedì 11 gennaio: Francesco Forte → L’arte del riciclo (laboratorio)

- Giovedì 14 gennaio: Erminia Pellecchia → Il giornalismo al servizio dei diritti sociali: etichette del

giornalismo, il giornalismo e i falsi miti, luoghi comuni da sfatare e da confermare

- Lunedì 18 gennaio: Francesco Forte → L’arte del riciclo (laboratorio)

- Mercoledì 20 gennaio: Luigi Di Domenico → Il cinema subordinato ai diritti sociali

- Venerdì 22 gennaio: Avv. Fabio Torluccio → Disciplina dell’estinzione delle contravvenzioni ambientali

- Lunedì 25 gennaio: Matteo Zoccoli → Archiviazione e accesso agli atti in ambito sociale

- Mercoledì 27 gennaio: Francesco Forte→ L’arte del riciclo (laboratorio)

Le videolezioni, pubblicate sulla pagina ufficiale dell’Associazione Salute e Vita, saranno intervallate dai numerosi messaggi di solidarietà all’evento da parte di chi si è mosso in prima linea nella lotta per i diritti sociali e dell’Ambiente. Da Roma a Napoli, da Taranto a Trieste, da Fasano a Brescia, sono tante le voci lungo l’intero stivale ad aver accettato di dare sostegno ad un’iniziativa che nasce a Salerno. Ad inserirsi nel folto calendario ci sarà la consegna di un Gadget natalizio d’eccezione: nel rispetto delle normative emesse per far fronte all’emergenza Covid-19, il 19 dicembre dalle 17 alle 19, e il 20 dicembre mattina dalle 10.30 e 12.30, nella sede del Comitato Associazione Salute e Vita, presso la chiesa Santa Maria dei Greci, in via dei Greci, detta Rotonda di Fratte, saranno consegnati da volontari 100 mattonelle artistiche realizzate dalla bottega che trasforma in design gli oggetti da buttare, Il Forte dell’Arte.

Ulteriore iniziativa che arricchisce un programma davvero variegato è il contest fotografico “Fotografa l’inquinamento”, che vedrà il 31 dicembre la sua scadenza per l’invio dei materiali. La giuria tecnica designata per valutare l’artista vincitore è la Vitruvio Entertainment, giovane officina artistica e casa di produzione cinematografica salernitana. La foto vincitrice sarà proclamata giovedì 7 gennaio, durante una diretta facebook che vedrà protagonisti il presidente dell’Associazione Salute e Vita, Lorenzo Forte, il responsabile editoriale della Vitruvio Entertainment, Davide Bottiglieri, e l’artista giudicato più meritevole. Durante la diretta, sarà presentato anche il dossier del Comitato Associazione Salute e Vita: uno sfogliabile online, scaricabile gratuitamente, che racconterà attraverso immagini e foto di repertorio tutto il percorso fatto dall’Associazione e dal comitato dal 2003 ad oggi. All’interno dell’opuscolo sarà presente anche la foto vincitrice del contest, biografia e intervista all’artista premiato. Il maxi-evento chiuderà i battenti venerdì 29 gennaio, attraverso un’ultima diretta facebook (pubblicata sempre sul canale ufficiale dell’Associazione Salute e Vita), durante la quale il presidente dell’associazione commenterà il progetto, ne discuterà lo sviluppo e risponderà alle domande e ai feedback raccolti durante tutti gli incontri.