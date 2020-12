Salerno, Piazza Alario: "Chi ha paura del consiglio comunale?" Cammarota "Il sindaco ha negato la discussione in consiglio sulla vicenda. Atto gravissimo"

Piazza Alario resta al centro delle polemiche. Dopo la protesta dei cittadini per l'avvio dei nuovi lavori che trasformeranno parte dello spazio verde in un parco giorchi per bambini, varie botta e risposta tra comitati, sindaco e anche la richiesta da parte di 11 consiglieri (anche di maggioranza) di un consiglio comunale urgente in merito alla faccenda, “Apprendiamo che il Sindaco ha negato la discussione in Consiglio Comunale sulla vicenda di Piazza Alario, che aveva suscitato grande indignazione popolare convincendo oltre un terzo dei consiglieri comunali a chiedere una convocazione urgente. Un gravissimo atto contro la libertà e la democrazia.” A dirlo è Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rende noto che “il Sindaco, con una discutibile interpretazione del regolamento e delle proprie competenze, ha comunicato di non accogliere la richiesta protocollata da ben undici consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, con argomenti estremanente discutibili”.

“Una scelta assolutamente sbagliata, a prescindere dal merito della vicenda”, conclude Cammarota, “che rende la cifra dell’arroganza del potere della peggiore amministrazione di sempre della città di Salerno, che ha paura anche del proprio consiglio comunale”