No consiglio comunale su Piazza Alario, "Informeremo prefetto" La denuncia dei consiglieri comunali di Salerno Roberto Celano e Leonardo Gallo

Fa discutere il "no" del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in merito alla convocazione di un consiglio comunale urgente per la discussione dei lavori che stanno interessando Piazza Alario. La richiesta, formalizzata da 11 consiglieri comunali, della maggioranza e non, non è stata accolta dal primo cittadino.

“Una scelta assolutamente sbagliata - aveva commentato il presindente della commissione trasparenza Cammarota - a prescindere dal merito della vicenda, che rende la cifra dell’arroganza del potere della peggiore amministrazione di sempre della città di Salerno, che ha paura anche del proprio consiglio comunale.”

Sulla questione di sono espressi anche i consiglieri comunali Roberto Celano e Leonardo. "Grave - per i due membri del consiglio - il diniego del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale di convocare l’Assemblea cittadina come richiesta dai Consiglieri per la discussione sui lavori di P.zza Alario". Un gesto che "non fa che acuire le distanze tra l’Amministrazione e i cittadini con le loro esigenze e le istanze dai quartieri, per di più ledendo prerogative e diritti dei Consiglieri eletti dai salernitani proprio perché si assumano decisioni il più possibile condivise. Evidentemente al primo cittadino piace più esercitare il suo ruolo senza orpelli e ostacoli, siano essi cittadini o loro rappresentanti. Entro domani provvederemo a interessare il Prefetto così come prevedono la norme e a Lui chiederemo un appuntamento urgente al fine di riferire le gravi omissioni degli organi Istituzionali aditi e per sollecitare l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge." Comunicano i consiglieri comunali Roberto Celano e Leonardo Gallo.